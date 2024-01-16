شخص يفاجئ المهرة البحرينية بهدية فخمة-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - تلقّت الفنانة المهرة البحرينية هدية غير متوقعة وهي عبارة عن سيارة فخمة، الا انه لم يتم الكشف عن صاحب هذه المفاجأة، وقد نشرت صورة لها وهي تغطي عيناها بقماش وأمامها السيارة وعليها باقة من الورد.
على صعيد آخر، كانت قد أثارت المهرة البحرينية، جدلاً كبيراً مؤخراً، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسحب سيارتها الرولز رويس باهظة الثمن بسلسلة الكلاب.
وفي التفاصيل ظهرت المهرة البحرينية في فيديو وهي تسير جنباً إلى جنب مع سيارتها الرولز رويس الفارهة، بينما تسحبها بحزام جلدي مخصص للكلاب.
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