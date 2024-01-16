ميرنا وليد - بيروت - تحقق النجمة اللبنانية هيفا وهبي نجاحا لافتا بأغنيتها الجديدة "وصلتلها" ، اذ اكتسحت مواقع التواصل وتداولها المتابعون وعبروا عن اعجابهم الكبير بها.

هيفا استطاعت هذه المرة ان تكون تريند ايضا بجديدها الفني الذي هو من كلمات محمود عبدالله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت نشرت هيفا وهبي مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها "وصلتلها".

وشاركت هيفا وهبي متابعيها، مقطعاً من الكليب الجديد، ظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت إنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تكتسح مواقع التواصل بـ "وصلتلها" وتُحدث ضجة فنية بامتياز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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