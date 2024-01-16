ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر من إحدى حفلاته، يظهره وهو يخطئ حين غنائه أغنيته الشهيرة "هل عندك شك"، وقد تدارك كاظم الساهر هذا الأمر بشكل طريف.
على صعيد آخر كان قد أحيا كاظم الساهر مؤخرا حفلاً غنائياً كبيراً في مهرجان الشيخ زايد، وذلك في ثاني حفلات "ليالي الوثبة" الفنية، وسط حضور جماهيري كبير.
وقد غنى الساهر على المسرح مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة التي أشعل بها أجواء الحفل، وتفاعل معه الحضور بـ شكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يتعرض لهذا الموقف على المسرح وهكذا كانت ردّة فعله-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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