بالفيديو- ملكة جمال المغرب السابقة توثق لحظاتها الرومانسية مع زوجها مراد يلدريم

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال المغرب السابقة، إيمان ألباني، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها الممثل التركي مراد يلدريم.

ووثقت إيمان في الفيديو الذي شاركته مع متابعيها عبر سابها الرسمي، اللحظات الرومانسية مع زوجها مراد، ما لاقى تفاعلاً واسعاً.

وظهرت إيمان في مقطع الفيديو برفقة زوجها، وهي تحتضنه بطريقة عفوية، وذلك خلال تواجدهما في موقع تصوير من كواليس أحد الأعمال الفنية، أما مراد فلم يظهر بوجهه أمام الكاميرا، إذ كان يقف بظهره، ويتحدث لإيمان.

وأرفقت إيمان مقطع الفيديو بتعليق، أعربت فيه عن سعادتها الدائمة برفقة زوجها الرائع مراد، ووجهت الشكر لمن قام بالتقاط الفيديو لهما، وأوضحت أن الفيديو نال إعجابها كثيراً، لأنه وثق لحظة رومانسية عفوية لها مع زوجها.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وعبروا عن إعجابهم بجمال الثنائي، وتمنوا لهم الحياة السعيدة.



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