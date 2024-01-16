إيمي سمير غانم تحيي ذكرى ميلاد والدها برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، ذكرى ميلاد والدها الممثل المصري سمير غانم، ذلك من خلال رسالة عبرت فيها عن مدى حبها واشتياقها له.



وشاركت إيمي سمير غانم مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي، صورة عائلية، ظهرت فيها برفقة والدها سمير غانم، وزوجها الممثل المصري حسن الرداد.

وأرفقت إيمي الصورة بتعليق، قالت فيه: "كل سنة وأنت في الجنة يابسبوس وحشتني".

وعلى الصعيد الفني، كانت إيمي قد شاركت كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو"، من بطولة حسن الرداد، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب ثلاثيني، يستغل سفر زوجته للولادة، وينظم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعاً تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.

كما شاركت إيمي في مسرحية "التلفزيون"، إلى جانب حسن الرداد والذي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

