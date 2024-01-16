فن ومشاهير

القائمة الكاملة للفائزين في جوائز إيمي… وهذه تفاصيل الحفل

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بعد تأخير دام أربعة أشهر بسبب اضراب الممثلين والكتّاب في هوليوود، أقيم أخيرًا حفل توزيع جوائز إيمي لأفضل برنامج تلفزيوني في أوقات الذروة وذلك بحضور عدد كبير من المشاهير.

خلال الحفل، تمّ اداء أغنية مسلسل Friends في لفتة تكريمية لجميع من توفوا خلال العام المنصرم وظهور صورة الراحل ماثيو بيري الذي شكّل وفاته صدمة للمشاهير وللجمهور معًا.

كما فاز Succession بسبعة جوائز وهي: أفضل مسلسل درامي. – أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي – أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل درامي – أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي -أفضل كتابة في مسلسل درامي – أفضل إخراج في مسلسل درامي.

أيضًا اكتسح الموسم الأول من مسلسل  THE BEAR منافسيه بعدما فاز في أغلب الترشيحات.

غاب الممثل جيرمي سترونغ عن الحفل بسبب انشغاله بالاعداد لبطولة مسرحية في برودواي بعنوان  An Enemy of the People  ومن المقرر أن تبدأ بالعرض أواخر الشهر القادم.

حصل المغني وعازف البيانو البريطاني الشهير على جائزة إيمي لأفضل مجموعة متنوعة خاصة (مباشرة) عن فيلم “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”، وهو فيلم وثائقي عن الحفل مدته ثلاث ساعات تم بثه على Disney +. وقد تغيّب عن الحفل فاستلم الجائزة بالنيابة عنه بن وينستون.

إليكم القائمة كاملة:

أفضل مسلسل: الموسم الرابع من SUCCESSION

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: آيو إديبيري عن أدائها في مسلسل  THE BEAR

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: كينتا برونسون عن أدائها في مسلسل Abbot Elementary

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: جينفير كوليدج عن أدائها في مسلسل  THE WHITE LOTUS

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: ماثيو ماكفادين عن أدائه في مسلسل  Succession

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: إيبون موس باتراش عن أدائه في مسلسل  The Bear

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: سارة سنوك وذلك عن أدائها في مسلسل  Succession

أفضل مسلسل كوميدي: الموسم الاول من مسلسل The Bear

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيرمي الن وايت عن أدائه في مسلسل  The Bear

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني: نيسي ناش عن أدائها في مسلسلThe Jeffrey Dahmer Story

أفضل إخراج في مسلسل كوميدي: مسلسل  THE BEAR الموسم الأول.

أفضل كتابة في مسلسل كوميدي: الحلقة الأولى من الموسم الاول التي حملت عنوانSystem  من مسلسل  THE BEAR

أفضل إخراج في مسلسل قصير: للحلقة الأخيرة التي حملت عنوان  FIGURES OF LIGHT  من مسلسل  BEEF

افضل ممثل مساعد في مسلسل قصير: بول والتر هاوزر عن أدائه في مسلسل  Black Bird

أفضل كتابة في مسلسل درامي: الحلقة التي حملت عنوانConnor’s Wedding’  من مسلسل  succession

أفضل كتابة في مسلسل قصير: الحلقة التي حملت عنوان The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain  من المسلسل القصير  Beef

أفضل إخراج في مسلسل درامي: الحلقة التي حملتCONNOR’S WEDDING  من مسلسل  SUCCESSION

أفضل ممثل في مسلسل قصير: ستيفن يون عن أدائه في مسلسل  Beef

أفضل ممثلة في مسلسل قصير: آلي وونغ عن أدائها الرائع في مسلسل  Beef

أفضل مسلسل قصير:  مسلسل Beef

أفضل ممثل في مسلسل درامي: كيران كولكين عن أدائه في مسلسل  Succession

مسلسل  Barry  فاز بجائزة أفضل تنسيق مشاهد خطرة .

كانت هذه تفاصيل خبر القائمة الكاملة للفائزين في جوائز إيمي… وهذه تفاصيل الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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