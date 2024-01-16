وفاة أحد أشهر أعضاء فرقة عبد الحليم حافظ

ميرنا وليد - بيروت - رحل عن عالمنا، اليوم، عازف الجيتار جلال فودة، الذي يعتبر من أشهر أعضاء فرقة الراحل عبد الحليم حافظ، الذين شاركوا معه في الكثير من الأعمال الفنية.



وأعلن هاني فودة، نجل جلال، وفاة والده عبر منشور كتبه على حسابه الرسمي، قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي توفي إلى رحمة الله والدي الأستاذ جلال فودة".

وكشف هاني عن موعد ومكان جنازة والده، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تشييع الجنازة، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الموسيقار والملحن جلال فودة في منشور له عبر حسابه الرسمي.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة له برفقة جلال فودة والفنان المصري عمرو دياب، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "أتقدم بخالص العزاء لعائلة الأستاذ والموسيقي الكبير جلال فودة رحمه الله في وفاته.. الأستاذ جلال له مكانة كبيرة في قلبي.. سأنام اليوم حزين.. ولكن لا أقول إلا الحمدلله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

