فن ومشاهير

هذه قائمة الفائزين في حفل Emmy Awards كاملةً

0 نشر
0 تبليغ

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس حفل توزيع جوائز الأيمي Emmys في دورته الـ75 والمقام على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.


ونورد لكم أدناه لائحة الجوائز كاملةً:

أفضل مسلسل كوميدي

The Bear

أفضل ممثل في عمل كوميدي

جيريمي آلين وايت عن The Bea

أفضل ممثلة في عمل كوميدي

كوينتا برنسون عن Abbott Elementary

أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي

آيو إدبيري عن The Bear

أفضل مسلسل درامي

Succession

أفضل ممثل في عمل درامي

كيران كولكين عن Succession

أفضل ممثلة في عمل درامي

سارة سنوك عن Succession

أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي

جينيفر كوليدج عن The White Lotus

أفضل ممثل مساعد في عمل درامي

ماثيو ماكفادين عن Succession

أفضل مسلسل قصير أو محدود

BEEF

أفضل ممثل في عمل محدود

ستيفن يون عن BEEF

أفضل ممثلة في عمل محدود

آلي وونج عن BEEF

أفضل ممثل مساعد في عمل محدود

بول والتر هوزر عن Black Bird

أفضل ممثلة مساعدة في عمل محدود

نيسي ناش عن Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

كانت هذه تفاصيل خبر هذه قائمة الفائزين في حفل Emmy Awards كاملةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا