هذه قائمة الفائزين في حفل Emmy Awards كاملةً

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس حفل توزيع جوائز الأيمي Emmys في دورته الـ75 والمقام على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.

ونورد لكم أدناه لائحة الجوائز كاملةً: أفضل مسلسل كوميدي The Bear أفضل ممثل في عمل كوميدي جيريمي آلين وايت عن The Bea أفضل ممثلة في عمل كوميدي كوينتا برنسون عن Abbott Elementary أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي آيو إدبيري عن The Bear أفضل مسلسل درامي Succession أفضل ممثل في عمل درامي كيران كولكين عن Succession أفضل ممثلة في عمل درامي سارة سنوك عن Succession أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي جينيفر كوليدج عن The White Lotus أفضل ممثل مساعد في عمل درامي ماثيو ماكفادين عن Succession أفضل مسلسل قصير أو محدود BEEF أفضل ممثل في عمل محدود ستيفن يون عن BEEF أفضل ممثلة في عمل محدود آلي وونج عن BEEF أفضل ممثل مساعد في عمل محدود بول والتر هوزر عن Black Bird أفضل ممثلة مساعدة في عمل محدود نيسي ناش عن Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

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