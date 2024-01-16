هذه قائمة الفائزين في حفل Emmy Awards كاملةً

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس حفل توزيع جوائز الأيمي Emmys في دورته الـ75 والمقام على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.
ونورد لكم أدناه لائحة الجوائز كاملةً:
أفضل مسلسل كوميدي
The Bear
أفضل ممثل في عمل كوميدي
جيريمي آلين وايت عن The Bea
أفضل ممثلة في عمل كوميدي
كوينتا برنسون عن Abbott Elementary
أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي
آيو إدبيري عن The Bear
أفضل مسلسل درامي
Succession
أفضل ممثل في عمل درامي
كيران كولكين عن Succession
أفضل ممثلة في عمل درامي
سارة سنوك عن Succession
أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي
جينيفر كوليدج عن The White Lotus
أفضل ممثل مساعد في عمل درامي
ماثيو ماكفادين عن Succession
أفضل مسلسل قصير أو محدود
BEEF
أفضل ممثل في عمل محدود
ستيفن يون عن BEEF
أفضل ممثلة في عمل محدود
آلي وونج عن BEEF
أفضل ممثل مساعد في عمل محدود
بول والتر هوزر عن Black Bird
أفضل ممثلة مساعدة في عمل محدود
نيسي ناش عن Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
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