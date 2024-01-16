إلهام شاهين تكشف رأيها في فيلم "مقسوم" لـ شيرين رضا وليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في فيلم "مقسوم" الذي تخوض بطولته ليلى علوي وشيرين رضا.

ونشرت إلهام، صور لها خلال حضورها العرض الخاص للفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لصديقتي الغالية وأختي النجمة الجميلة ليلى علوي.. والقمراية الرائعة النجمة شيرين رضا.. حبايبي رائعين ومختلفين في فيلم مقسوم".

وتابعت: "فيلم أضحكني وأبكاني وتأثرت به جدا.. معاني إنسانية عن الصداقة، ومعهم الفنانة المتميزة سما إبراهيم، والمفاجأة وجود المخرج هاني خليفة كممثل رائع .. وباقة متميزة جدا من الفنانين.. برافو".

وأضافت: "مبروك عليهم هذا الفيلم الجميل جدا بقيادة المخرجة الرائعة كوثر يونس و من تأليف هيثم دبور وإنتاج شيك ومحترم للمنتجين الكبار جابي خوري وزيد الكردي.. ربنا يوفقهم جميعا إن شاء الله نجاح كبير".

وأقيم مساء أمس الإثنين، العرض الخاص لفيلم "مقسوم" بإحدى سينمات 6 أكتوبر وسط حضور أبطاله وفريق العمل.

وتدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار كوميدي حول مطربة معتزلة وحكاية فرقة موسيقية نسائية في فترة التسعينات، ويشارك ببطولة الفيلم شيرين رضا وليلى علوي وعمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس.