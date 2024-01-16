"دب هب" لـ هيثم نبيل تتخطى 2 مليون مشاهدة على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - تخطت أغنية "دب هب" للمطرب هيثم نبيل، حاجز الـ 2 مليون مشاهدة في 9 أيام من طرحها، وذلك عبر منصة "تيك توك".

"دب هب" تعد أولى أغنيات ألبوم "زي زمان" للمطرب والمحلن هيثم نبيل وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ألبوم "زي زمان" لـ هيثم نبيل من إنتاج شركة روتانا ومكون من ٩ أغاني ومن المفترض أن تطرح ثاني أغنياته خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن، هيثم نبيل طرح مؤخرا عدد من التترات الناجحة مثل تتر مسلسل "جعفر العمدة" و "البرنس" و "لؤلؤ" و "توبة" و "نسل الأغراب" بالإضافة إلى فيلم "هارلي".