تركي آل الشيخ ناعيا الموسيقار جلال فودة: "له مكانة كبيرة في قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، عن حزنه لوفاة الموسيقار جلال فودة، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ونشر "آل الشيخ" صور تجمعه مع الموسيقار الراحل، عبر صفحته على فيسبوك، وعلق: "أتقدم بخالص العزاء لعائلة الأستاذ والموسيقي الكبير جلال فودة رحمه الله في وفاته.. الأستاذ جلال له مكانة كبيرة في قلبي.. سأنام اليوم حزين.. ولكن لا أقول إلا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

هاني فودة نجل الموسيقار الراحل، كان قد أعلن عن وفاة والده، وكتب: "(إنا لله وإنا إليه راجعون ).. (يا إيتها النفس المطمئنة، أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وأدخلي جنتي) توفي إلي رحمة الله والدي جلال فودة، صلاة الجنازة بإذن الله بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري".

الموسيقار الراحل جلال فودة يعد من أشهر عازفي الجيتار في الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وشارك بالعزف في أغلب حفلات كبار نجوم الآغنية، وفي مقدمتهم العندليب عبد الحليم حافظ.