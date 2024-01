فوز المخرج الكوري لي سونغ جين بجائزة أفضل إخراج مسلسل في حفل توزيع جوائز إيمي بدورتها الـ75

ميرنا وليد - بيروت - حصل المخرج الكوري لي سونغ جين على جائزة أفضل إخراج لمسلسل أو فيلم محدود عن المسلسل Beef في حفل توزيع جوائز إيمي الـ75 المقام حاليا على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأميركية، والتي تم تأجيلها لأربعة أشهر بسبب اضطرابات SAG.

وكان المخرج العالمي كريستوفر ستورر قد حصد جائزة أفضل اخراج لمسلسل كوميدي عن The Bear، وتعد تلك الجائزة هي الرابعة للمسلسل الكوميدي The Bear، بعد أن حصد جيريمي ألين وايت، جائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في مسلسل كوميدي The Bear، وحصل النجم العالمي إيبون موس باشراش، جائزة أفضل ممثل مساعد، والنجمة آيو إديبيري جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن نفس المسلسل.

ولد لي سونغ جين في سيول، كوريا الجنوبية ، وهو كاتب ومخرج معروف بـ Beef (2023)، Undone (2019) و Dave (2020).