فن ومشاهير

هذا ما قاله صلاح الشرنوبي عن تكريمه في السعودية

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ميرنا وليد - بيروت - يستعد الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي إحياء حفله الخميس المقبل، بعنوان "ألحان صلاح الشرنوبي" في مدينة الرياض بالمملكة العربية ، مع الإشارة أن الحفل يشارك فيه الفنانين راغب علامة ووائل جسار وأصالة ونانسي عجرم وأسماء لمنور.


ويتابع الشرنوبي بروفات الحفل، وقال :"أشكر من قلبي معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي أعتبره وساما على صدري، كما أشعر بسعادة غامرة بتواجدي مع الجمهور السعودي الكبير، خاصة أن أصداء الحفل مبهرة، وأحدثت رد فعل جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز، فشكرا على هذه الهدية الغالية."

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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