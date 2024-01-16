هذا ما قاله صلاح الشرنوبي عن تكريمه في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي إحياء حفله الخميس المقبل، بعنوان "ألحان صلاح الشرنوبي" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع الإشارة أن الحفل يشارك فيه الفنانين راغب علامة ووائل جسار وأصالة ونانسي عجرم وأسماء لمنور.



ويتابع الشرنوبي بروفات الحفل، وقال :"أشكر من قلبي معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي أعتبره وساما على صدري، كما أشعر بسعادة غامرة بتواجدي مع الجمهور السعودي الكبير، خاصة أن أصداء الحفل مبهرة، وأحدثت رد فعل جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز، فشكرا على هذه الهدية الغالية."