- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - يستعد الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي إحياء حفله الخميس المقبل، بعنوان "ألحان صلاح الشرنوبي" في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع الإشارة أن الحفل يشارك فيه الفنانين راغب علامة ووائل جسار وأصالة ونانسي عجرم وأسماء لمنور.
ويتابع الشرنوبي بروفات الحفل، وقال :"أشكر من قلبي معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي أعتبره وساما على صدري، كما أشعر بسعادة غامرة بتواجدي مع الجمهور السعودي الكبير، خاصة أن أصداء الحفل مبهرة، وأحدثت رد فعل جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز، فشكرا على هذه الهدية الغالية."
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله صلاح الشرنوبي عن تكريمه في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.