ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الفنان مجيد الرمح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، اذ لديه اغاني مميزة أحبها الكثيرون نذكر منها: "غصب عني، جاني خبر زفافها اليوم، كل ما بتذكر، حبيتها هالصبية".
موقع "الفن" التقى بالفنان مجيد الرمح في عيد ميلاد الفنانة سارة الزكريا الذي فاجأها به متعهد الحفلات والمنتج حسين كسيرة، بحضور العديد من الفنانين والشخصيات المعروفة.
وقد أجرينا لقاء مع مجيد الرمح تحدثنا فيه عن المناسبة، أعماله المقبلة، وتصريحه مؤخرا لموقع "الفن" عن الفنان ماهر جاه، اذ تحدثنا معه عن خلافهما وهل ستتم المصالحة؟.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- مجيد الرمح يُهاجم ماهر جاه: "نسي الخبز والملح وما بقبل "يندعس" عكرامتي..وهذا ما قاله لسارة الزكريا بعيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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