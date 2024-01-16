إيقاف الإعلامي أحمد عبد العزيز عن العمل

ميرنا وليد - بيروت - تم إيقاف الإعلامي المصري أحمد عبد العزيز عن عمله، وهو مقدم برنامج "الوسط الفني" على قناة "الحدث اليوم".



وصدر القرار عن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين في مصر، وساري القرار لحين انتهاء التحقيق مع أحمد عبد العزيز.

وبعد هذا القرار لا يمكن للإعلامي المصري أحمد عبد العزيز الإطلالة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لحين الانتهاء من التحقيق معه.

وكانت قد وردت شكاوى لنقابة الإعلاميين ضد أحمد عبد العزيز وآخرها الشكوى المقدمة من الفنان المصري مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ومجلس إدارة النقابة.