ميرنا وليد - بيروت - تم إيقاف الإعلامي المصري أحمد عبد العزيز عن عمله، وهو مقدم برنامج "الوسط الفني" على قناة "الحدث اليوم".
وصدر القرار عن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين في مصر، وساري القرار لحين انتهاء التحقيق مع أحمد عبد العزيز.
وبعد هذا القرار لا يمكن للإعلامي المصري أحمد عبد العزيز الإطلالة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لحين الانتهاء من التحقيق معه.
وكانت قد وردت شكاوى لنقابة الإعلاميين ضد أحمد عبد العزيز وآخرها الشكوى المقدمة من الفنان المصري مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ومجلس إدارة النقابة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف الإعلامي أحمد عبد العزيز عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.