صندوق التنمية الثقافية: منحة مالية لإنتاج فيلم رسوم متحركة وهذه شروط التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات ملتقى الرسوم المتحرك

الثلاثاء 16/يناير/2024 - 11:49 ص 1/16/2024 11:49:15 AM

بدأت هذا الأسبوع إجراءات التقدم للحصول على منحة مالية لإنتاج إحدى أفلام الرسوم المتحركة، تحت رعاية وزيرة الثقافة أ.د. نيفين الكيلانى، وفي إطار إهتمام وزارة الثقافة بالمبدعين من الشباب.

يأتى ذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر والجديدة من ملتقى الدولى للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د. وليد قانوش.

شروط المنحة



تتضمن شروط المنحة: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، ألا يزيد عمر المتقدم للمنحة على 40 عاما، أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم، كما ترفق بالطلب صورة من الرقم القومى، بالإضافة إلى أن المنحة مقدمة إلى الإفراد فقط وليست المؤسسات.

شروط العمل الفنى

أما بالنسبة لشروط العمل الفنى فيجب أن لا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين ، يمكن اشتراك أكثر من مخرج فى العمل المتقدم للحصول على المنحة، كما يتم ضم ميزانية تفصيلية للمشروع والتى قد لا تغطيها المنحة مع ذكر الجهات المالية الأخرى إن وجدت.

جدير بالذكر أن أن قيمة المنحة 50 ألف جنيه مصرى يتم تقديمها على مراحل، وستقبل الأعمال حتى يوم 11 فبراير 2023.