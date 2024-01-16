بـ"مفردها مع تورتة" هكذا احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 45

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها وجمهورها، احتفالها بعيد ميلادها الـ 45.

ونشرت ياسمين، صورة من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وظهرت "ياسمين" في الصورة بمفردها وأمامها تورتة عيد الميلاد، وحولها عدد من بوكيهات الورد والبلالين.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وانتي قمر" ، "إيه الجمال ده" ، "كل سنة وانتي أحلى وأجمل وأخف دم في الكون كله" ، "أحلى واحدة" ، "كل سنة وانتي طيبة يا وحش الكون والعمر كله في سعادة وهنا يا رب ويبعد عنك أي شر يا جميلة".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

وكانت "ياسمين"كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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