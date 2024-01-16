من سيقدم حفل توزيع جوائز Joy Awards بنسخته الرابعة ؟

ميرنا وليد - بيروت - يُقام يوم السبت 20 من الشهر الجاري أي كانون الثاني/يناير حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "Joy Awards" بنسخته الرابعة في المملكة العربية السعودية والذي يقام تحت مظلة موسم الرياض.

وتم اختيار الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص والإعلامي وسام بريدي لتقديم الحفل.

"Joy Awards" تمكّن من حجز مكانة لنفسه شديدة الأهمية بين حفلات توزيع الجوائز في الوطن العربي.

يذكر أن حملات التصويت للمشاهير الفائزين في حفل "Joy Awards" كانت قد انطلقت مؤخراً، وطلب رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ من الجمهور العربي المشاركة في اختيار نجومهم المفضلين وأعمالهم المفضلة لعام 2023 في فئات متنوعة، بينها السينما والموسيقى والرياضة والمسلسلات.

وكانت قد وصلت مستجدات تصويت الجمهور عبر تطبيق الجائزة في نهاية عام 2023، إلى المرحلة الأخيرة، ليتنافس 4 أسماء بكل من الفئات الـ 15 على اللقب المفضل للجمهور للعام 2024، وسيتم الكشف عن الفائزين في الحفل.

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