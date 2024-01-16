إلهام شاهين : " فيلم مقسوم أضحكني وأبكاني "

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية إلهام شاهين بفيلم "مقسوم" للمثلة المصرية ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم، وقالت إنه أبكاها وأضحكها.

و كانت إلهام قد حضرت العرض الخاص لفيلم "مقسوم" الذي أقيم مساء الإثنين 15 كانون الثاني، ونشرت صورها مع ليلى علوي وشيرين رضا وكتبت تعليقا: "مبروك لصديقتى الغالية وأختي النجمة الجميلة ليلى علوي والقمراية الرائعة النجمة شيرين رضا حبايبي رائعين ومختلفين فى فيلم مقسوم فيلم أضحكني وأبكاني وتأثرت به جدا".

وتدور أحداث فيلم"مقسوم"حول ثلاثة فتيات هم هند، رانيا ، إيمي يتلقيان دعوة لإحياء حفل موسيقي بأسوان، ينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية ملئية بالمواقف الغير متوقعة. ويشارك في الفيلم عدد من الممثلين أبرزهم سما إبراهيم، عمرو وهبة، سيد رجب، محمد ممدوح، سارة عبدالرحمن، محمد شاهين، نوران أبو طالب، ومن تأليف وإنتاج هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

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