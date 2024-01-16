كريمة مختار رفضت عائلتها التمثيل.. سر انفصالها عن نور الدمرداش

ياسر رشاد - القاهرة - فى مثل هذا اليوم وُلدت الفنانة العظيمة “كريمة مختار” التي تميزت بدور “الأم” بالوسط الفنى ، فبسبب ملامحها المصرية وصوتها الدافئ، نجحت في تجسيد الدورببراعة شديدة، ودخلت قلوب الجماهير بسهولة.

بداية كريمة مختار الفنية:

اسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري" ولدت بمحافظة أسيوط، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت في فترة الخمسينات بالبرنامج الإذاعي "بابا شارو" واشتهرت بصوتها من خلاله وقدمت الكثير من المسلسلات الإذاعية أشهرهم :"سميرة الفقيرة، بطة وأخواتها الستة".

الصدفة قادت لـ “كريمة مختار” فرصة للعمل فى السينما، لكن رفض والدها فى البداية حتى استطاعت فرض فكرتها عليهم ووافقوا على عملها، وانطلقت بمسيرتها الفنية وقدمت ما يقرب من 35 فيلما، من أشهرها: سعد اليتيم،، المستحيل، نحن لا نزرع الشوك، مضى قطار العمر، الحفيد، فيلم الفرح، ساعة ونص، بالوالدين إحسانا، أميرة حبى أنا، الحفيد،زهرة وأزواجها الخمسة،الفرسان، البخيل وأنا،الحارة،العيال كبرت".

زواج كريمة مختار:

تعرفت “كريمة مختار” على المخرج نور الدمرداش وهى تسجل المسلسل الإذاعى "عصابة اليد الواحدة" وبدأ بينهم الكلام، لكنها لم تكن تريد التعرف عليه بسبب شائعات حبه للفتيات التى كانت تحاصره، بالرغم من أنه عرض عليها الزواج ورفضها له.

لكن نور الدمرداش لم يستسلم ذهب لزيارتهم بالمنزل مع عائلته، وتحدثت كريمة مختار عن هذه الزيارة بأحدى لقاءاتها الصحفية قائلة:" جلست مع والدته وأحبتها جدًا، ووافقت على الزواج منه لأن مثل هذه السيدة لا يمكن أن تنجب رجلا سيئًا"، وبالفعل تزوجا وأنجبا 4 أبناء، وكانت من أنجح العلاقات الزوجية من داخل الوسط الفني.

لكن انتهى زواجها بعد عدة سنوات، سبب انشغال نور الدمرداش بتصوير أعماله الفنية، وتغيبه عن المنزل، لـ20 ساعة عن المنزل يوميا، الأمر الذى لم تستطع “كريمة مختار” تحمله وحدث الانفصال بينهم بهدوء.

وبعد تقديم الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة أهمهم "ماما نونا" في مسلسل "يتربى في عزو"نتذكرها بها حتى الآن، توفيت كريمة مختار بعد صراح طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 82 عاما،لا يزال اسمها حاضرا، وصورتها محفورة في وجدان الناس.