دراما رمضان 2024.. روجينا تبدأ تصوير "سر إلهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انطلق اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهد مسلسل "سر إلهي" الذي تخوض بطولته الفنانة روجينا، والمقرر عرضه عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال سباق رمضان المقبل 2024.

ويعد مسلسل "سر إلهي" التعاون الثالث الذي يجمع بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن بطولة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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