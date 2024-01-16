انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، منذ قليل، انفصالها رسميا عن زوجها الفنان أحمد العوضي، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45.

ياسمين عبد العزيز، أعلنت الخبر عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

وكانت "ياسمين"كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.