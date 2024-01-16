تحديث – انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز رسميًا بعد ساعات من احتفالهما بمناسبة خاصة

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان أحمد العوضي رسميًا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام جاء فيه: “تمّ الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

من جانبه، أكد العوضي انفصاله عن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وكتب: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

وكان أحمد العوضي، قد هنأ ياسمين عبدالعزيز، بمناسبة عيد ميلادها قبل ساعات، اذ نشر بهذه المناسبة، عبر صفحته الخاصة على “انستغرام” صورة رومانسية جمعته بها، معلقًا عليها بالقول: “كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إنشالله في صحة وسعادة ونجاح”. وأرفق تعليقه بقلوب كثيرة.

من جهتها، نشرت ياسمين عبر حسابها على مواقع التواصل صورة منفردة لها وسط أجواء احتفالية بيوم ميلادها ولم تضع أي تعليق على الصورة.

تلّقت ياسمين مئات التعليقات من المتابعين الذين تمنوا لها عيدًا سعيدًا ومزيدًا من النجاح.

سبق وتنبأت ليلى عبداللطيف، بطلاق احمد وياسمين في حلقة مع الزميل نيشان ليلة رأس السنة.

وقد ردّت ياسمين عبد العزيز عبر انستغرام وكتبت: “يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى”. وعلّق العوضي على منشورها: “كذب المنجمون ولو صدقوا”.

وكانت ياسمين قد دعمت أحمد العوضي بشكل لافت في أول بطولة سينمائية له من خلال فيلم “الاسكندراني” الذي يعرض حاليا في الصالات السينمائية المصرية.

ورغم غيابها عن العرض الأول للفيلم بسبب وعكة صحية، كما صرّح العوضي، الا انها هنأته وصفقت له عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام” من خلال نشر عدة بوسترات للفيلم الذي تصدّر الايرادات بعد يومين فقط من انطلاق عرضه في السينما.