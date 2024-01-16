طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي رسميًا بشكل مفاجئ بعد زواج 4 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز طلاقها رسميًا من زوجها النجم أحمد العوضي من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها رسميًا من أحمد العوضي

وكتبت ياسمين: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الإحترام والتقدير”، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور، متسائلين عما إذا كانت هذه الأنباء حقيقية بالفعل، أم إنها مجرد مزحة.

ياسمين عبد العزيز عبر انستجرام

واحتفلت ياسمين اليوم الثلاثاء 16يناير بعيد ميلادهاهذا العام في غياب زوجها أحمد العوضى المتواجد حالياً في دبى لحضور افتتاح أحد أفلامه "الإسكندرانى" في دبى.

وعلى الرغم من ذلك حرص على تهنئتها برسالة حب عبر حساباته بالسوشيال ميديا قائلًا :"كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي العمر كله إن شاء الله في صحه وسعاده ونجاح".