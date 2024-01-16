طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. حقيقة أم حرب إلكترونية لأسباب غامضة

ياسر رشاد - القاهرة - طلاق الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز.. إعلان رسمي كُتب على صفحة كلاً منهما، وذلك بعد ساعات من احتفال العوضي بعيد ميلادها بكل رومانسية وحب.

إعلان غريب للطلاق بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

جاء إعلان الطلاق عند كل من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بنفس الصياغة الكتابية “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”، عبر حسباتهما الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وانستجرام،

قبل تصديق الخبر من عدمه، هناك عدد من التساؤلات حول حالة إعلان الطلاق وموعده، خاصةً ان العوضي هنأ ياسمين عبد العزيز خلال الساعات القليلة الماضية بعيد ميلادها بكل دعوات الحب والرومانسية مناديًا إياها بـ “حبيبتي”،

بجانب أن إعلان الطلاق جاء في وقتٍ واحد وبصياغة واحدة، مما يثير الشكوك حول أذا ماكان حقيقيًا أم “مخترق” قام بالدخول إلى حسابهما ونشر ذلك الخبر المؤلم.