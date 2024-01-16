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ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية كارول سماحة بإثارة حماس الجمهور لعملها المنتظر، حيث شاركت معهم صور من كواليس التصوير عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير ضيق من دون اكمام، أثناء كي الملابس، وعلقت بالقول: "نظرة خاطفة على الأجواء، لا أستطيع الانتظار لطرح أغنيتي بوسة".
وفي وقت سابق، شاركت كارول سماحة صوراً من كواليس أحدث أعمالها المنتظرة أغنية "بوسة"، وذلك عبر حسابها الخاص، وظهرت كارول بملابس مدبرة منزل، وحمست الجمهور من خلال هذا المنشور، حيث علقت بالقول: "قريباً"، إلا أنها لم تحدد موعد إطلاق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور جديدة من الكواليس..كارول سماحة بفستان أبيض خلال تصوير "بوسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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