بصور جديدة من الكواليس..كارول سماحة بفستان أبيض خلال تصوير "بوسة"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية كارول سماحة بإثارة حماس الجمهور لعملها المنتظر، حيث شاركت معهم صور من كواليس التصوير عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير ضيق من دون اكمام، أثناء كي الملابس، وعلقت بالقول: "نظرة خاطفة على الأجواء، لا أستطيع الانتظار لطرح أغنيتي بوسة".



وفي وقت سابق، شاركت كارول سماحة صوراً من كواليس أحدث أعمالها المنتظرة أغنية "بوسة"، وذلك عبر حسابها الخاص، وظهرت كارول بملابس مدبرة منزل، وحمست الجمهور من خلال هذا المنشور، حيث علقت بالقول: "قريباً"، إلا أنها لم تحدد موعد إطلاق العمل.

