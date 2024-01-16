معرض القاهرة للكتاب .. خمسة إصدارت للكاتب محمد سيد صالح فى الدورة الـ55

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الكاتب محمد سيد صالح، بخمس مؤلفات فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، المقرر إقامتها فى الفترة 24 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس .

الكاتب محمد سيد صالح

يأتى الكتاب الأول تحت عنوان "لماذا الإسلام وسط الزحام؟!" في طبعته الثانية بعد التنقيح والزيادة، يتضمن محتواه على حوار إفتراضى لكنه أشبه بحواراتٍ كثيرة حقيقية بين مؤمن وملحد، يثبتُ فيه ما هو مُثبت، ألا وهو وجود الله سبحانه بالأدلة العقلية والفطرية والفلسفية والعلمية، ومن ثم إثبات أن للإله دستور ودين رضاه للبشرية، ويرد الكاتب على عدد من الشبهات المثارة حول الإسلام .

والكتاب الثاني يحمل عنوان "ورفعنا لك ذكرك" وهو يحكى قصة أصحاب الأخدود وربطها بالأحداث الحالية، ومن هو محمد ﷺ، والابتلاءات التى وقعت على رسول الله ﷺ، والبيئة التى عاش فيها رسول الله ﷺ، وحال الأمم قبل البعثة، والرسالة التى جاء بها رسول الله ﷺ للبشرية، وأسباب الإساءة للإسلام ورسوله والمسلمون، وكيف يُحارَب الإسلام ورسوله والمسلمون، وكيف نتصدى لتلك الإساءات ( سبعة سُبل عملية للتصدى )، وماذا قالوا عن رسول الله ﷺ .

أما الكتاب الثالث فهو يحمل عنوان "استنشاق دعاوي الاستشراق"، ويبحث الكتاب فى الاستشراق ومفهومه وأسبابه وعوامله ووسائله ودوافعه، والمستشرقين وافتراءاتهم على كتاب الله، وإثبات حجية كتاب الله عز وجل بالأدلة الواضحة، والرد على إدعاءاتهم المزعومة حول القرآن.

ويتناول الكتاب الرابع "مائة شبهة حول الإسلام" ست أقسام هم : شبهات حول الله عز وجل، شبهات حول القرآن الكريم، شبهات حول النبي ﷺ، شبهات حول السنة النبوية، شبهات حول المرأة، شبهات عامة، ولم يترك الكاتب أى شبهة مثارة في زمننا الحالي في الغالب إلا و قد تناولها بردودٍ علمية وعقلية ومنطقية وفلسفية وكلامية، بما لا يخالف الكتاب أو السنة.

ويحمل الكتاب الخامس عنوان " لماذا فلسطين؟"، حيث لاحظ الكاتب أن الكثير من الشباب يظن أن القضية الفلسطينية تعد قضية قومية لا تخص إلا شعبها وحسب، وأنه لا علاقة لنا بها ما دامت بلادنا آمنة مستقرة، كما أنَّه ذِيع بينهم مجددا أكذوبة أنَّ الفلسطينين قد باعوا أرضهم وفرَّطوا فيها، ومنهم مَن قال أن الأرض مِن حق اليهود، فهي بالنسبة لهم عقيدة؛ لأنَّها أرض الميعاد كما جاء في عقيدتهم، لذا حاول الكاتب أن يجيب على عدد من الأسئلة التي قد يجهلها الكثير

ويعرض كتاب "ورفعنا لك ذكرك" وكتاب "استنشاق دعاوي الاستشراق" بصالة 1 جناح C25 لدار حروف منثورة، كما يعرض كتاب "لماذا الإسلام وسط الزحام؟" وكتاب "لماذا فلسطين ؟" بصالة 2 جناح C42 لدار الهالة، أما كتاب "مائة شبهة حول الإسلام" فيعرض بصالة 2 جناح A36 لدار فيرست بوك، وصالة 1 جناح B51 دار نيو بوك .