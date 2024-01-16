بفيديو من الماضي..صلاح عبد الله أحد مسرحياته القديمة وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري صلاح عبد الله مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابه الخاص، أظهر من خلاله مشهد من مسرحية قديمة له وعلق على المنشور ساخراً: "شمباشي بيمسي عليكم".



وفي وقت سابق، وجه صلاح عبد الله رسالة مؤثرة للممثل المصري محمد إمام تعليقاً نجاح فيلمه الجديد "أبو نسب".

ونشر صلاح عبد الله على صفحته صورته من مسلسل "هوجان" الذي شارك فيه إلى جانب محمد إمام وكتب تعليقاً: "بحبك جداً يابني وبدعيلك و100 مليون مبروك يابو إمام على أبو نسب ودي رسالة من أبوك بهلول الحمش".فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

