من كواليس "إمبراطورية ميم"..حلا شيحة تتألق بالكاجول وهذا ما سألته للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية حلا شيحة على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم" بلوك كاجوال إرتدت فيه سروال واسع باللون الأبيض مع قميص باللون الأسود ومعطف طويل باللون الأسود الداكن، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت محمسةً الجمهور لمسلسلها الرمضاني القادم قائلةً: "ياتري لبسي حيبقي عامل ازاي في المسلسل إمبراطورية ميم /رمضان٢٠٢٤".



مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الممثلة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضي.