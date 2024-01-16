أبطال "قمر الغجر" في مؤتمر صحفي غدًا بمسرح البالون

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد أبطال المسرحية الإستعراضية الغنائية "قمر الغجر" بطولة النجمة ميرنا وليد مؤتمرا صحفيا وذلك غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءا بمسرح البالون بالعجوزة. يتحدث أبطال العمل خلال المؤتمر الصحفي عن أدوارهم وعن إختيارهم في هذا العمل.



يذكر أن مسرحية "قمر الغجر" تم إفتتاحها يوم الأربعاء الماضي على خشبة مسرح البالون وتعرض يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع وتستمر حتى يوم 12 فبراير المقبل.

تدور أحداث مسرحية قمر الغجر في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى وتتناول قصة العشق التي جمعت بين قمر الغجرية وبين "أمير" نجل الوزير.

وتتوالى الأحداث التي تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم وتقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعات بثقافتهم المعاصرة.

وتتضح تلك الأجواء الثلاثة بنهاية العرض بمشاركة كل الأطراف بحفل الزفاف.

ومن جانبها أعربت النجمة ميرنا وليد عن سعادتها بالعودة القوية إلى خشبة المسرح بعرض مسرحي إستعراضي قوي مثل "قمر الغجر" وقالت : أنا في منتهى السعادة بمشاركتي في عرض "قمر الغجر".

وأضافت ميرنا وليد كما أنني سعيدة بعودتي للمسرح مرة أخرى وأتمنى أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

مسرحية "قمر الغجر" بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي وفاء السيد، عصام عبدالله، نهلة خليل، أحمد السباعي،، صابر عبدالله، أحمد مصطفى، سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي، محمد زينهم.

هيئة إخراج العرض المسرحي قمر الغجر هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو موسى، شمس شاهين .. فكرة الأديب محمود مكي والعرض المسرحي من كتابة وإخراج الدكتور عمرو دوارة.