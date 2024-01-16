صدور النسخة المترجمة لـ "أساتذة إبليس" للكاتبة الصحفية نجوى عبد العزيز

ياسر رشاد - القاهرة - صدر حديثا الطبعة المترجمة لكتاب الكاتبة الصحفية نجوى عبد العزيز "أساتذة إبليس" ، وسوف تكون ضمن سباق معرض القاهرة الدولى للكتاب.

ويتضمن كتاب "أساتذة إبليس" يعد الكتاب الثاني للكاتبة الصحفية نجوى عبدالعزيز، بعد كتابها الأول عن بعض قضايا الجاسوسية.. "أساتذة إبليس"، يستعرض متابعتها للقضايا والحوادث الغريبة على مجتمعنا وعاداتنا وديننا، فمعظم مرتكبي هذه الحوادث ينحني لهم الشيطان، بل تفوقوا على إبليس الذي يتعلم من جرائمهم التي تفوق الخيال.

كتاب أساتذة إبليس

الكاتبة الصحفية نجوى عبدالعزيز، مدير تحرير صحيفة الخليج 365، تنقلت عبر السنوات بين أروقة الصحافة، منها الوطن الكويتية، والشرق الأوسط، والسياسة الدولية، ومجلة سيدتي والرجل، والمصرية، كما عملت في الإذاعة والتليفزيون، ومجلة أكتوبر، كما التحقت في بداية مشوارها الصحفي بدار أخبار اليوم.

الكاتبة الصحفية نجوى عبدالعزيز

أول صحفية تعد برنامجا عن الحوادث بالتليفزيون المصري، بعنوان "دفتر أحوال"، ضمن برنامج "صباح الخير يا مصر"، كما راسلت وكالات دولية لمدة 20 عاما، وترأست تحرير عدد من الصحف والمجلات ذات الترخيص الأجنبي.