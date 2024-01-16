تغيرت جذريًا.. حلا شيحة تظهر بشعر قصير وملابس ذكوية وتكشف عن شخصيتها في «إمبراطورية ميم»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:48 مساءً - كشفت الفنانة حلا شيحة عن ملامح شخصيتها في مسلسل “إمبراطورية ميم“، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل 2024.

حلا شيحة تكشف عن شخصيتها في إمبراطورية ميم

وشاركت حلا شيحة جمهورها ومتابعيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة تظهر خلالها بملابس كلاسيكية، حيث ظهرت بشعر قصير، وأرتدت قميص أبيض وبنطال بيج كلاسيكي واعتمدت بالطو أسود طويل.

وعلقت على الصورة قائلة: “ياتري لبسي حيبقي عامل ازاي في المسلسل، امبراطورية ميم رمضان 2024“.

مسلسل إمبراطورية ميم لحلا شيحة

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة من الفنانين، منهم: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج محمد سلامة.

حلا شيحة تمهد لعودتها للتمثيل مرة أخرى

ومن الأمور التي أثارت الجدل لدى جمهور الفنانة حلا شيحة، تمهيدها للرجوع للتمثيل مرة أخرى، فأخذوا يتسائلون إذا كانت تفكر ف العودة بعد اعتزالها.

وقدمت حلا شيحة سابقا التهنئة للفنان أشرف زكي، الذي فاز بمنصب نقيب المهن التمثيلية، ونشرت صورة له عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بالتوفيق دايما”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تلميحًا منها لعودتها للتمثيل وتصفية الأجواء.

موقف أشرف زكي من عودتها للفن

وصرّح أشرف زكي، في وقت سابق، بأنه لن يسمح بعودة الفنانة حلا شيحة إلى نقابة المهن التمثيلية مرة أخرى وشدد على أنه لم يعد لها مكان في النقابة ما دام هو موجود على رأسها.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية: “أخطأت في عودتها مرة أخرى للنقابة.. فيه ناس اعتزلت بهدوء، وذلك أفضل لهم، حتى عندما يقررون العودة مرة أخرى يحافظون على أنفسهم، وحلا شيحة قراري واضح في عودتها”، ولكنه عاد وتراجع عن هذا التصريح في لقائه ببرنامج “حبر سري”، وأكد أنه قراره كان انفعاليًا.

وتابع: “لو هي موجودة حاليا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين.. عُمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا أتاجر بأوجاع الناس”.

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