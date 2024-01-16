الإعلامية بسمة وهبة تتعرض لهجوم لاذع وانتقادات من الجمهور… ما السبب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:48 مساءً - ردت الإعلامية بسمة وهبة على منتقدي حضورها لعزاء والدة الفنانة لطيفة ثم بعدها ذهابها إلى خطوبة الفنانة ريم سامي في نفس اليوم.

رد بسمة وهبه على منتقديها

أه صح أنا كنت في عزاء والدة لطيفة وكنت في خطوبة ريم أخت محمد سامي، مش عيب إن إنت تكون عندك واجبات اجتماعية يكونوا ضد بعض، ما هي لطيفة حبيبتي وريم حبيبتي طب أعمل إيه؟”.

وتابعت بسمة وهبة “وأنا ماشية استأذنت لطيفة قولتلها بعد إذنك أوعي تزعلي مني أنا رايحة خطوبة ريم أخت محمد سامي لإن ريم دي حبيبتي وجميلة وحقك عليا وسامحيني، إنتوا بقى يا داخل بين البصلة وقشرتها عايزين إيه؟ إيه اللي حاشركم إنتوا عايزين إيه مش فاهمة إيه مزعلكوا أبوها راضي وأنا راضي مالك إنت ومالنا يا قاضي دا إنتوا قضاه رخمين “.

رحيل بسمة وهبه عن برنامجها

الجدير بالذكر أن بسمة وهبة كشفت حقيقة رحيلها عن برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور” بعد غياب، لأكثر من 60 يوما عن برنامجها وقالت “إشاعة إني رحلت عن قناة المحور لا تجوز.. لأنه مكتوب كتابي على المحور عقد أبدي، ونازلة الليلة.. بحبكم وحشتوني”.

من هي بسمة وهبة؟

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية مثيرة للجدل؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل وتركته بعد خلافات مع القناة لتقدم بعد ذلك برنامجها “العرافة“.

بسمة وهبة تستعد لـ موسم جديد من “العرافة”

وتستعد الإعلامية بسمة وهبة، حاليًا للموسم الثاني من “برنامج العرافة” الذيبدأت عرضه في رمضان 2022 على قناة”المحور”.

وأجرت الإعلامية بسمة ربة جلسة تصوير استعدادا للموسم الثاني من برنامجها العرافة، الذي حقق نجاحا ساحقا فيموسمه الأول، لتقرر إدارة القناة استكمال الموسم الثاني من البرنامج.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج “العرافة” يوميا طوال شهر رمضان 2024 عقب الإفطار نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثيرمن المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى«العرافة»، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم والمشاكل التي تعرضوا لها فيحياتهم، والمصائب التي تورطوا في مراحلهم العمرية المختلفة.

نجاحات الموسم الأول لبرنامج العرافة

وحقق الجزأين الأول والثاني من برنامج العرافة، نجاحًا كبيرا منذ عرض الموسم الأول في رمضان 2021، واستضافت في هذا الموسم عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين، مثل المخرج محمد سامي، الفنان سعد الصغير، ريم البارودي، محي إسماعيل، مي عمر، مايا دياب، وآخرين.

كما استضافت باقة من النجوم في الموسم الثاني، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، انتصار، بدرية طلبة، أشرف زكي، الإعلامي طوني خليفة، عصام الحضري، مصطفى درويش، وآخرين.

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