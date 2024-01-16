رسميًا.. طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:48 مساءً - أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من النجم أحمد العوضي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“. كما أعلن النجم أحمد العوضي أيضًا الطلاق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

ياسمين عبدالعزيز تعلن طلاقها من العوضي

وكتبت ياسمين عبد العزيز في منشورها قائلة:” تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الإحترام والتقدير”.

أحمد العوضي: بيننا كل الاحترام والتقدير

وأضاف أحمد العوضي عبر «فيس بوك»: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير» .

وكان النجم أحمد العوضي احتفل منذ ساعات فقط بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعها، وعلق عليها: “كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي، العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

آخر كلمات ياسمين عبدالعزيز قبل طلاقها

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد نشرت قبل طلاقها بساعات على خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»: «إن المسرف في الحب دائما خسران».

وقالت ياسمين عبدالعزيز عبر ستوري «إنستجرام»، أمس، في آخر كلمات نشرتها قبل الطلاق يوم عيد ميلادها: «أكبر درس تعلمته في حياتي إن المسرف بالطيبة والحب دائما خسران»

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