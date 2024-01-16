على البحر.. ممثلة شابة تعلن خطوبتها في أجواء رومانسية| من هي؟

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:48 مساءً - أعلنت الفنانة السورية الشابة سارة نخلة خطوبتها عبر حسابها الرسمي بـإنستجرام من شاب خارج الوسط الفني.
سارة نخلة تعلن خطوبتها
حيث نشرت سارة نخلة من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو أوضح كواليس الخطوبة بأحد الأماكن الساحلية، وعلقت على الفيديو قائلة: “أنا قلت نعم”.
وظهرت سارة نخلة مع خطيبها في البداية على يخت وبعدها وقف على شاطئ البحر ليتقدم لخطبتها، وقد اعتمدت فستان وردي تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها.
من سارة نخلة؟
- سارة نخلة هي ممثلة سورية، درست كلية الصيدلة ثم انتقلت إلى مصر في عام 2013، رفض أهلها توجهها إلى الوسط الفني، لكن والدتها دعمتها بدأت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها ملكة جمال العرب، وحصلت على لقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015.
- كانت متزوجة من الفنان أحمد عبد الله محمود، وأعلنت طلاقها منه في أكتوبر 2018.
- شاركت في العديد من الأعمال المصرية منها “حكايتي” و”هربانة منها”،”للحب فرصة أخيرة”.
آخر أعمال سارة نخلة
تقوم سارة نخلة حاليًا بتقديم برنامج “فيس أوف”، وهو برنامج فني اجتماعي يعرض على قناة “هي”.
أما آخر أعمالها الدرامية فقد شاركت في مسلسل “القاهرة كابول” بشخصية “حُرّة” الغجرية.
“القاهرة كابول” من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، وشيرين.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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