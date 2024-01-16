تامر عاشور يقترب من كسر الـ 3 مليون مشاهدة في 5 أيام على طرحه "هيجيلي موجوع"

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الفنان المصري تامر عاشور بتحقيق نجاح كبير بأحدث أعماله التي طرحها، وهي أغنيته "هيجيلي موجوع" التي تخطت الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد 5 أيام فقط على طرحها على يوتيوب، ووصلت إلى 2 مليون و 826 ألف مشاهدة.



الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو الخضري.

وكان شارك تامر عاشور متابعيه صورة جديدة مع زوجته الإعلامية نانسي نور، واحتفل معها بعيد ميلاده، وكتب: "مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابداً".

يذكر أن تامر عاشور، شارك في حفل "ليلة الدموع 2"، برفقة الفنانين المصريين رامي صبري ورامي جمال، والفنان اللبناني آدم وغيرهم.