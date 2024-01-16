بالصور- تحت عنوان الاناقة والأنوثة..دانييلا رحمة بلوك شيك وجمال لا يوصف

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بأخر إطلالتها، وأبهرت الجمهور بلوك مميز بغاية الأناقة، حيث ظهرت بصور نشرتها عبر حسابها الخاص مرتديةً قميض باللون الأبيض ذات أكمام طويلة مع حزام عريض باللون الأسود ضيق، وسروال أسود ضيق ونسقت معهم سترة كروب سوداء ذات أكمام طةيلة مع حذاء من الجلد الأسود عالي ذات كعب، وتركت دانييلا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
توفي وقت سابق، ظهرت دانييلا رحمة بلوك رائع، مرتدية فستاناً باللون الأسود من الجلد اللامع، وبكمين طويلين، وربطت شعرها إلى الأعلى على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.
الفستان الذي إرتدته دانييلا من CLO، يصل سعره إلى 550 دولار أميركي.
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