هبة حمدان تشارك في معرض الكتاب بـ"أدب الفانتازيا" و"مقابلة مع السيد غراب"

ياسر رشاد - القاهرة - تُشارك الكاتبة هبة حمدان في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأحدث إصداراتها الأدبية وهو كتاب “أدب الفانتازيا” والذي يُعد واحدًا من أفضل الكتب التي تناولت أدب الفانتازيا ونشأته وروافده المختلفة، وصولاً لواقعه الحالي.

ويُعد كتاب فن الفانتازيا بوابة لعوالم من السحر والعوالم الخيالية التي تُحرر القراء من قيود العالم المادي، ويُحلق بهم في آفاق أحلامهم.

وعن كتاب أدب الفانتازيا تقول هبة حمدان :"إن أدب الفنتازيا له جذور وأصول متنوعة، ويختلف من بلدٍ لأخرى، ويُعد كتابي محاولة لإلقاء الضوء على العوالم السحرية التي تُشكل معالم أدب الفانتازيا.

وأشارت حمدان إلى أن أدب الفانتازيا يمنح الكاتب قدرة كبيرة على التحليق في فضاء الإبداع، ويحرره من القيود المادية التي تحكم العالم من حولنا، فيغوص في بحر الإبداع؛ ليُقدم للقراء دُررًا أدبية ممتعة.

كما تُشارك الكاتبة بثاني إصداراتها الأدبية في معرض وهي مجموعة قصصية تحت عنوان مقابلة مع السيد غراب.

وتُقدم المجموعة القصصية وجبة دسمة لعشاق القصص القصيرة التي تحمل معاني كبيرة.



وتحمل كتابات هبة حمدان طابعًا خاصًا يسافر بالقراء لعوامل خيالية رائعة. وترى الكاتبة أن المجموعة القصصية وجبة دسمة لعشاق القصص القصيرة، وتُرضي المجموعة كافة الأذواق، وتحمل مفاجأة للقراء. والكتابان صادرن عن دار التكوين للنشر والتوزيع.