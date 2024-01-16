"وحش الكون" يتصدر التريند.. الجمهور يعلق على انفصال ياسمين والعوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي تريند تطبيق "X" بعد الإعلان رسميًا عن انفصالهما عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وسط صدمة الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الانفصال على طريقتهم حيث تصدرت جملة "وحش الكون" التريند والتي اشتهر "العوضي" بقولها لـ "ياسمين" بأحداث مسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021.

وعلق المتابعين قائلين: "رسميًا طلاق وحش الكون وعلى الله حكايتك يا ست، أمال إيه وحش الكون وحش الكون، حتى وحش الكون اتطلقت ده مفيش أمان بجد، قولنا مليون مرة اللي بيدخل الناس في كل حاجة في حياته الشخصية يستاهل اللي يحصله".

وغابت "ياسمين" عن العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" الذي يعد أولى بطولات "العوضي" في السينما المصرية وسط شكوك من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أزمة بينهما وحرصهما على إبقاء الأمر بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وكشف "العوضي" عن السبب وراء غياب "ياسمين" عن العرض الخاص للفيلم قائلا: "ياسمين تعبانة ودرجة حرارتها عالية فمقدرتش تيجي".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرًا انفصالها فنيًا عن الفنان أحمد العوضي وأنها ستقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الفنان أحمد العوضي الذي أكد عدم تعاونه مع "ياسمين" مرة أخرى وعن تعاقده على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.