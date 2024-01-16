بصوت مدحت صالح.. تركي آل الشيخ يكرم صلاح الشرنوبي على طريقته: "تستاهل وبنحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج للحفل الغنائي المرتقب "روائع الشرنوبي" ضمن فعاليات "موسم الرياض" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي والمقرر إقامته يوم الخميس 18 يناير.

ونشر "تركي" مقطع فيديو ترويجي للحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الفيديو بجملة "إهداء منسوبي موسم الرياض ومحبي الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي"، وظهر الموسيقار صلاح الشرنوبي وهو يتجول بعدد من شوارع الإسكندرية كونه ابن محافظة الإسكندرية وقام بالأداء الصوتي الفنان مدحت صالح وسط عدد من المواطنين بمختلف المحافظات وهم يتغنون بأغاني صلاح الشرنوبي والتي تعد نسيجًا أصيلًا في ذاكرة الشعب المصري والعربي وتعاونه خلالها مع أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وعلق "تركي" على الفيديو قائلا: "في حب صلاح الشرنوبي، تستاهل يا صلاح وبنحبك".

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.