رضوى الشربيني تعلق على انفصال ياسمين والعوضي: "كفاية شماته وتلقيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الإعلامية رضوي الشربيني على انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي رسميًا واللذان كشفا عن طلاقهما عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وسط صدمة الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

ونشرت "رضوى" بوست عبر حسابها الرسمي على "x" وعلقت قائلة: "طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي من أكثر الأخبار المحزنة بالنسبة لي، كفاية شماتة وتلقيح أرجوكم وربنا يعمل اللي فيه الخير".

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45 ونشرت بوست عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وكان الظهور الأخير للزوجين معًا في حفل توزيع جوائز "وشوشة" الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفازا بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وتسلم كلًا منهما جائزته وقام العوضي بإهداء جائزته لزوجته "ياسمين" قائلا: "بهدي الجائزة لوحش الكون".