وفاة والد الفنان قصي خولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الإعلامي السوري عميد خولي، والد الفنان قصي خولي، في أحد مستشفيات مدنة طرطوس، بعد إصابته بالفشل الكلوي.

ونعت وزارة الإعلام السورية في بيان لها الكاتب الصحفي الراحل، وجاء في البيان: "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي ليكن ذكره مؤبدا إنا لله وإنا إليه راجعون".

عميد خولي شغل عدة مناصب خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا.

من ناحية أخرى شارك الفنان قصي خولي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "وأخيرا" بطولة: منى واصف، نادين نسيب نجيم، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.