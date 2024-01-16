رمضان 2024.. محمد سلامة يعلن عن القائمة الكاملة لأبطال "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج محمد سلامة، عن القائمة الكاملة لأبطال مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من أكثر من 20 بطل على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحة.

تضم القائمة: هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبدالعزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

"إمبراطورية ميم" من المقرر عرضه في رمضان 2024، وهو التعاون الثاني بين محمد سلامة وخالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين يا هوى، ويشترك معهم مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضي، شركة أروما.

المسلسل مأخوذ عن نص أدبي للكاتب إحسان عبدالقدوس، وسبق وتم تقديمه من خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة.