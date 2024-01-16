طارق الشناوي يعلق على انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي: "هي اللي طلبت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى:

علق الناقد الفني، طارق الشناوي، على انفصال الثنائي ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، مؤكدًا أن لقب "وحش الكون" الذي أطلقه "العوضي" على طليقته، أصبح لصيقًا بها.

وأضاف الشناوى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي": إن النجوم فرضوا تفاصيل حياتهم على الناس، مؤكدًا أنهم رفعوا بذلك حاجب الخصوصية عن أنفسهم.

وتابع: "الأغلب أن ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت الطلاق، وحاول "العوضي"، مصالحتها لتتراجع بدليل أنها هي من أعلنت الطلاق وتبعها "العوضي".

وعن المستفيد من تلك العلاقة القصيرة بينهما، قال الشناوى : العوضي اشترك في عملين من بطولة ياسمين، والأخيرة أعطته أكثر مما أعطت فاتن حمامة لعمر الشريف.