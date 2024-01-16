محمد علي خير على انفصال ياسمين والعوضي: "العلاقات تحت الأضواء تنتهي بالفشل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الإعلامي محمد علي خير على انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي رسميًا، اللذان كشفا عن طلاقهما عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وسط صدمة الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

ونشر "محمد علي خير" بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق قائلا: "العلاقات الإنسانية اللي بتبقي تحت الأضواء الدائم، لازم تنتهي بالفشل، معنديش تفسير، طلاق ياسمين والعوضي نموذجًا".

وكان الظهور الأخير للزوجين معًا في حفل توزيع جوائز "وشوشة" الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفازا بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وتسلم كلًا منهما جائزته وقام العوضي بإهداء جائزته لزوجته "ياسمين" قائلا: "بهدي الجائزة لوحش الكون".

وغابت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" والذي يعد أولى بطولات العوضي في السينما المصرية وسط شكوك بوجود أزمة بينهما وإبقاء الأمر بعيدًا عن الصحافة والإعلام وكشف "العوضي" عن السبب وراء تغيب "ياسمين" عن العرض الخاص للفيلم خلال لقائه مع كاميرا "عرب وود" قائلا: "ياسمين تعبانة ودرجة حرارتها عالية فمقدرتش تيجي".

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