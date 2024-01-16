بنطلون جلد الحيّة: هيفاء وهبي ونجوى كرم بنفس الإطلالة ..من الأجمل بينهما؟ – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:18 مساءً - عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” طرحت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، كليبها الغنائي الجديد بعنوان وصلتلها” “.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور، وتعد هذه الأغنية آخر أعمال الملحن محمد النادي الذي توفي منذ 7 أشهر.

نفس الإطلالة لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم

وقد أحدث كوفر الأغنية ضجة كبيرة، نظرًا لظهورها نائمة بوضع غريب مما أثار دهشة جمهورها، حيث روجت هيفاء وهبي لأغنية الجديدة “وصلتلها”، من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بنشر بوستر الأغنية.

الصورة من حساب هيفاء وهبي على إنستجرام

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية بنطلون أحمر جلد بنقوشات الثعبان مع توب اللون الأسود وحذاء بكعب عال مرصع.

نجوى كرم سبقتها قبل 4 سنوات

وسبقتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم قبل 4 سنوات في كليب “معذور قلبي”، حيث ظهرت ببنطلون أحمر بنقوشات الثعابين قميص باللون الأسود بأكمام طويلة.

حفل رأس السنة في دبي لـ نجوى كرم

أحيت نجوى كرم فقرتها الغنائية بمناسبة رأس السنة في دبي، وذلك بعدما أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فقرتها، وظهرت شيرين بخسارة ملحوظة في الوزن وبمعنويات مرتفعة، مرتدية فستانا من اللون الأزرق.

وأحيا باقي الحفل النجم جورج وسوف، ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

فيلم جوري لـ هيفا وهبي

وتواصل الفنانة هيفاء وهبى تصوير أحداث فيلمها “جورى”، وهو العمل الذى يقوم بتأليفه هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى الفيلم بجانب هيفاء وهبى كل من بيومى فؤاد ومحمود الليثى وكريم عفيفى ونانسى صلاح وتونى ماهر.

ويذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” الذي تم عرضه خلال موسم عيد الفطر عام 2023، وشاركها البطولة حمدي الميرغني، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومجموعة من الفنانين.

تدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

الخليج 365

الخليج 365

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