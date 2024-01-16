في عمر حفيدته.. زواج حسين فهمي من فتاة عشرينية شقراء يُحدث ضَجَّة| شاهد صورتهما في الجيم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:18 مساءً - تصدرت شائعة زواج الفنان حسين فهمي، تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وذلك بعد تداول صورة للفنان الكبير برفقة فتاة عشرينية ، ما أشعل مواقع السوشيال ميديا.

وظهرت الفتاة بملابس رياضية وهي تحتضن حسين فهمي وتنظر له الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين الرواد والمتابعين.

زيجات حسين فهمي

ارتبط الفنان حسين فهمي 7 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني، ولم تشتهر زيجاته رغم تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان حسين فهمي من إحدى سيدات المجتمع الراقي، وهي السيدة نائلة محمود وقد تعرف عليها خلال دراسته الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات، وأنجب منها نائلة ومحمود.

ميرفت أمين

أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر في حياة حسين فهمي كانت من ميرفت أمين، واستمرت 14 عامًا، كانت بدايتها خلال مشاركتهما في فيلم “نغم حياتي”، وكان وقتها حسين فهمي متزوجا وله طفلان.

وحاول الاثنان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974، أثناء تصوير فيلم “مكالمة بعد منتصف الليل”، واختلفت حياة حسين فهمي بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية، واكتملت سعادتهما بعد إنجاب ابنتهما “منة الله”، كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها، ورغم تعاونهما الفني في العديد من الأعمال خلال فترة زواجهما، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات، فقد كان حسين فهمي يتهم زوجته ميرفت أمين بالانشغال عنه.

حاولت ميرفت بدورها تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما “آسفة أرفض هذا الطلاق”.

أما الزيجة الثالثة له كانت من خارج الوسط الفني، من سيدة تدعى “نينا”، وهي ابنة سفير سابق، ولكن لم يدم الزواج بينهما، فسريعًا ما حدث الانفصال.

لقاء سويدان

وعاد الفنان حسين فهمي ليتزوج من داخل الوسط الفني للمرة الثانية، من النجمة لقاء سويدان، بعد أن تم التعارف بينهما خلال مسرحية “أهلا يا بكوات”، ثُم التقيا مرة أخرى في مسرحية “زكي في الوزارة”، ومنها بدأت قصة الحب وبعد انتهاء المسرحية، أعلن حسين فهمي زواجه رسميًا من لقاء، وأُقيم حفل الزفاف على متن الباخرة التى يمتلكها.

وبعد 5 سنوات انتهى الزواج ولكن لم تنتهِ الشائعات، في حين أن حسين فهمي رفض الحديث عن أسباب الطلاق، مثلما حدث في زيجاته السابقة، فيما كانت لقاء سويدان تصرح بأن سبب طلاقهما هو “الحسد”، بسبب تصريحاتهما المتكررة في وسائل الإعلام عن قصة حبهما.

سيدة الأعمال السعودية

وجاءت قبل الأخيرة للفنان حسين فهمي، قبل عدة أعوام، من سيدة الأعمال السعودية، رنا العصيمي، وهو الزواج الذي أسفر عن شائعات كثيرة للزوجين وتعليقات غضب منها حسين فهمي، مما دفعهُ للظهور إعلاميًا والتصريح بأنهُ غضب من تعليقات الجمهور عن عدم إبصار زوجتهُ، وإنه أمر خاص به ولا يجب التعليق على ذلك، ومؤخرًا أعلن الفنان، حسين فهمي، انفصاله عن السيدة رنا، ورفض الحديث عن الأسباب لأنها تتعلق بحياته الشخصية.

الزوجة السابعة

أما الزيجة السابعة لحسين فهمي كانت من سيدة من خارج الوسط الفني، واستطاعت زوجة النجم حسين فهمي أن تلفت الأنظار بجمالها الساحر، في آخر دورة من دورات مهرجان القاهرة السينمائي.

وعن رؤيته للنساء قال حسين فهمي في أحد اللقاءات التلفزيونية حين سئل عن وجهة نظره في النساء قال: “طبعا بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين وبحب أدلع الستات”.

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