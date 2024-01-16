بالصورة – سعد رمضان يحلق لحيته لأول مرة منذ 15 عامًا .. وهكذا كانت ردة فعل المتابعين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:18 مساءً - أثار الفنان سعد رمضان حالة من الجدل الواسع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد أن ظهر بصورة جديدة وهو بدون لحيته.

وقال المطرب سعد رمضان في منشوره : اول مرة بشيل اللحية من ١٥ سنة أو اكتر.. مع اللحية ؟؟؟ ولا بلا اللحية؟.

سعد رمضان: أول مرة بشيل اللحية من 15 سنة

وتفاعل الروّاد والمتابعين مع النجم اللبناني سعد رمضان، حيث رجح له عدد كبير أن يترك لحيته مجددًا ولا يقوم بحلاقتها.

سعد رمضان

وكانت آخر حفلات سعد رمضان فى رأس السنة في أربيل، وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل، ورفع شعار SoldOut.

وكشف سعد رمضان، أنه يتحضر لإطلاق عمل جديد من إنتاج المولى، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، بعد أن تعاونوا سويًا في أغنية “نسيتك والله”.

كشف الفنان سعد رمضان عن بعض التفاصيل الحياتية حيث أكد على أنه عاش المساكنة لكنه يرفضها لأنها شرعا ودينيا غلط.

وقال سعد رمضان فى برنامج “بلا تصنيف” مع الإعلامية غرايس راضي : بعد خروجى من ستار أكاديمي عشت المساكنة، ولكن ندمت عليها؛ لأنها شرعا ودينيا غلط.

وأضاف سعد رمضان: لا أفضل الارتباط بفتاة عاشت فترة المساكنة، ولا أفضل أن أرتبط بفتاة مرت بعلاقة جسدية مع شخص آخر.

وكان المطرب سعد رمضان طرح مؤخرًا، أغنية ” الحب الأسطوري”.وهي من كلمات علي المولي، وألحان صلاح الكردي.

تصريحات سعد رمضان حول حرمانية الغناء

وفي وقت سابق، كشف رمضان رأيه في فكرة “المساكنة”، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، حيث قال: فترة من حياتي عملت مساكنة، أوقات بكون مع وأوقات بكون ضد، عملت مساكنة في بداياتي بعد ستار أكاديمي.. بس ده شيء بندم عليه؛ لأنه شرعيا ودينيا غلط.

وأضاف سعد: لا أتمنى ولا أُفضل الزواج من فتاة سبق لها المساكنة، كل إنسان بالحياة يتمنى يكون الشخص الوحيد في حياة أي امرأة.

أما عن رأيه في حرمانية الغناء، تابع سعد رمضان: مش بعتبر اللي بعمله حرام ضمنيًا، كان من سنتين ممكن يكون جوابي مختلف لأن قناعاتي بتتغير، وقولت أدهم النابلسي أكيد حصل معاه حاجة.

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