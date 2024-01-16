بالصور- تغير كبير في شكل كايلي جينر وهذا ما فعلته بشعرها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على الجمهور بصور لها من داخل سيارتها نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بشكل جديد فاجأت فيه متابعيها حيث قامت بتغير كبير في شعرها مغيرةً لونه إلى الزهري، ما جعل الجمهور ينهال عليها بالتعليقات مشيرين إلى أنهم أحبوا اللون عليها كثيراً.



يذكر أنه كان قد انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه سيلينا غوميز وهي تخبر زميلتها تايلور سويفت شيئاً، ما دفع بعض قارئي الشفاه للتوصل إلى أن الحديث كان نميمة حول رفض كايلي جينر اقتراب سيلينا من تيموثي.

وبحسب قارئ الشفاه جيريمي فريمان، قالت سيلينا لتايلور: "لم يوافق على التقاط صورة معي، قال لا:، لترد كيلي: "تيموثي؟؟"،واضافت: "حاولت ولم أستطع فقد يسبب هذا إزعاج لهما".

ونفى مصدر مقرب من سيلينا لجلة "People "، أن تكون المغنية والممثلة قد حاولت التقرب من كايلي جينر وتيموثي شالاميت أو أنها حتى رأتهما في الحفل.

