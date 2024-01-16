ميرنا وليد - بيروت - نشرت ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، يظهر امرأة اسرا ئيلية وهي تضايقها قائلة لها: "يعيش شعب إسرا ئيل".

وعلقت ميا على الفيديو كاتبةً: " الصها ينة يخسرون المؤامرة. لقد تبعتني عبر الردهة بالإهانات ولم تتوقف طوال الوقت الذي كانت تنتظر فيه UberPool في معرض المجوهرات العتيقة. إنها بائعة، وهو ما أوضحته بشكل واضح، لذا أعتقد أن هذا هو ما تمثله أعمالها ".

ميا خليفة عبرت في الفيديو عن اشمئزازها من رائحة فم السيدة الإسرا ئيلية وغادرت.

كانت هذه تفاصيل خبر ميا خليفة تتعرض للمضايقة من سيدة إسرا ئيلية .. وهكذا كانت ردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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